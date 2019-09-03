Сквер в Екатеринбурге, где хотели строить храм, переведут в земли общего пользования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга получит статус "земли общего пользования". Вопрос об изменении статуса участка в сквере екатеринбургская городская дума рассмотрит в середине октября, сообщил спикер гордумы Игорь Володин на заседании рабочей группы по определению места строительства храма во вторник.

В феврале статус земельного участка на Октябрьской площади был изменен с "территории общего пользования" в "зону объектов религиозного назначения". 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который готовит рабочая группа.

"Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки положительно рассмотрит вопрос об изменении категории земли у сквера и переводе ее в категорию земель общего пользования. Ориентировочное рассмотрение этого вопроса думой - вторая половина октября", - сказал Володин.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.