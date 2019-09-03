Дума Екатеринбурга 24 сентября примет решение по площадкам под строительство храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Городская дума Екатеринбурга 24 сентября примет окончательное решение по перечню площадок под возможное строительство храма Святой Екатерины. Об этом сообщил во вторник глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании рабочей группы по определению места для строительства церкви.

"Дума примет итоговое решение по перечню 24 сентября", - сказал он.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.