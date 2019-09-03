Рабочая группа изменила список площадок под строительство храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по определению места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, сформированная при гордуме, исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа под возможное возведение собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В конце июня рабочая группа определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. По его словам, использовать участок одной из них - на месте снесенной телебашни - технологически невозможно, так как там планируется строительство ледовой арены на 15 тыс. зрителей.

За исключение телебашни проголосовало 17 участников рабочей группы, против - один человек, девять воздержались. За включение площадки на набережной Исети за Макаровским мостом проголосовали 15 человек, десять проголосовали против и двое воздержались.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.

Описание площадок

Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на "гостевом" маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку находился Уральский завод химических реактивов, который еще в советское время перенесли в пригород. Заброшенное здание Приборостроительного завода находится на набережной городского пруда рядом со зданием администрации губернатора.

Площадка, которую сегодня добавили в шорт-лист участники рабочей группы, находится в акватории реки Исеть за Макаровским мостом, в начале июня она вошла в список площадок, составленный городскими чиновниками и архитекторами.