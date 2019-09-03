Общежитие Уральского медуниверситета возобновило работу после эвакуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Общежитие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) возобновило работу после эвакуации из-за сигнала об угрозе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Общежитие работает в штатном режиме. Причиной эвакуации стала оставленная студентом у входа сумка под учебники. Комендант ее обнаружила и сразу сообщила охране, сейчас студент дает показания в полиции", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, из здания было эвакуировано порядка 100 человек. "По итогам проверочных мероприятий МВД <…> ничего криминального и взрывоопасного на территории учебного заведения и прилегающей территории обнаружено не было. <…> Для представителей МВД безопасность граждан всегда была и остается приоритетом в оперативно-служебной деятельности, поэтому прошу с пониманием относиться к такой работе силовиков", - сказал он ТАСС.

В новость были внесены изменения (12:04 мск) - добавлена информация полиции в последнем абзаце