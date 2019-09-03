Гендиректор Антипинского НПЗ считает, что процедура наблюдения позволит оздоровить завод

ТАСС, 3 сентября. Введение процедуры в отношении Антипинского НПЗ (АНПЗ) позволит систематизировать его финансовую деятельность и перейти к процессу оздоровления предприятия. Такое мнение ТАСС высказал во вторник генеральный директор НПЗ Максим Андриасов.
"Мы солидарны с позицией основного кредитора и считаем, что введение процедуры наблюдения позволит систематизировать финансовую деятельность предприятия и перейти к процессу его оздоровления", - сказал он.
Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел процедуру наблюдения на предприятии.
Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей.
Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".
В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.