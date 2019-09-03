Гендиректор Антипинского НПЗ считает, что процедура наблюдения позволит оздоровить завод

ТАСС, 3 сентября. Введение процедуры в отношении Антипинского НПЗ (АНПЗ) позволит систематизировать его финансовую деятельность и перейти к процессу оздоровления предприятия. Такое мнение ТАСС высказал во вторник генеральный директор НПЗ Максим Андриасов.

"Мы солидарны с позицией основного кредитора и считаем, что введение процедуры наблюдения позволит систематизировать финансовую деятельность предприятия и перейти к процессу его оздоровления", - сказал он.