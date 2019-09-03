Птица попала в двигатель самолета Utair в Нижневартовске

ТАСС, 3 сентября. Птица попала в двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). В связи с этим задержаны рейсы до Тюмени и Уфы, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы Нижневартовск - Ханты-Мансийск - Тюмень и Нижневартовск - Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета, который должен был выполнять эти рейсы, попала птица", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что компания заменила борт, резервный прилетел из Сургута. По данным онлайн-табло авиакомпании Utair, рейс Нижневартовск - Ханты-Мансийск- Тюмень приземлился в пункте назначения в 12:36 по местному времени.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация о прибытии рейса в пункт назначения