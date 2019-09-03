Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 выйдет на работу 4 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Командир аэробуса A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Они каждый у меня — граненый бриллиант".

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов 16 августа сообщил, что экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 вернется к полетам в течение двух-трех недель.

"Завтра [4 сентября] капитан [воздушного судна Юсупов] <...> выйдет на работу", - сказал гендиректор.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована. Экипаж был отстранен от полетов на время проверки.