Тюменские врачи провели операцию по удалению ребенку опухоли в два килограмма

ТАСС, 3 сентября. Врачи тюменской областной клинической больницы №2 впервые в своей практике провели операцию по удалению у ребенка более чем двухкилограммовой доброкачественной опухоли - теротомы. В опухоли обнаружили волосы и фрагменты зубов, сообщили во вторник в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Готовились к операции тщательно - просчитывали все возможные варианты развития осложнений и их предупреждения", - приводят в пресс-службе слова детского хирурга Татьяны Сергиенко, которая оперировала девочку.

В больницу обратились родители 10-летней девочки, ребенок жаловался на головные боли. В ходе исследования у ребенка была обнаружена опухоль около 20 сантиметров в диаметре. "В ходе лапаротомической операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более 2 кг. Кроме жировой ткани, в ней содержались волосы и фрагменты зубов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе больницы ТАСС пояснили, что, так как опухоль начинает формироваться еще на стадии эмбриона, в нее попадают здоровые клетки организма, которые продолжают развиваться. Из-за этого в новообразовании могут сформироваться различные объекты тела и их фрагменты.

В настоящий момент ребенок выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.