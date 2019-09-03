Компания на Ямале выплатила долг по зарплате в 17 млн руб. после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 3 сентября. Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) добилась погашения долга по заработной плате перед работниками нефтесервисной компании "Нафтагаз-Сервис". Выплат на общую сумму более 17 млн рублей ожидал 281 человек, говорится во вторник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа по обращению работника о невыплате заработной платы ООО "Нафтагаз-Сервис" провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что в организации образовалась задолженность по оплате труда за июль 2019 года перед 281 работником на общую сумму более 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. "Также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы"), которые находятся на рассмотрении", - добавили в прокуратуре.

ООО "Нафтагаз-Сервис" образовано в 2017 году и является предприятием нефтесервисной группы "Нафтагаз". Как сообщается на сайте компании, она выполняет заказы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Красноярском крае, Тюменской и Томской областях.