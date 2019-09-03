Урало-Сибирскую школу ученых в области экономики труда проведут в Екатеринбурге в 2020 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная Урало-Сибирская школа молодых исследователей в области экономики и научной организации труда пройдет в Екатеринбурге в 2020 году. Об этом во вторник в пресс-центре уральского информационного центра ТАСС сообщил заместитель проректора по научной работе, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Руслан Долженко.

"Мы приняли решение в следующем году провести школу межрегионально. Это будет Урало-Сибирская школа, к преподаванию задействуем заведующих кафедр экономики труда этих регионов и бизнес, который также будет там присутствовать", - сказал Долженко, подводя итоги прошедшей в УрГЭУ летней школы. К участию планируется привлечь молодых ученых, представителей бизнеса и образовательных организаций.

В текущей школе, по словам проректора, обучение проходило по двум направлениям: бережливого производства и научной деятельности. Участников обучали заниматься научной деятельностью, "писать заявки на гранты, работать над диссертациями, заниматься научно-исследовательскими работами в рамках консалтинга".

Университет также решил создать специальный диссертационный совет по экономике труда. Как пояснил в беседе с корр. ТАСС Долженко, заявка будет подана через месяц, ведется отбор докторов наук в состав совета. Такая структура, по его словам, появится в Екатеринбурге впервые. "На Урале много промышленных предприятий, на них много экономистов по труду, очень остро встает вопрос повышения производительности труда. Нам нужен диссовет здесь, в Екатеринбурге, потому что предприятия обращаются к нам за помощью в проведении исследований", - сказал он, добавив, что советы помогают подтверждать результаты сложных фундаментальных исследований.

Уральский государственный экономический университет - крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.