Следователи проводят проверку по факту попадания птицы в воздухозаборник самолета Utair

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту попадания птицы в воздухозаборник самолета авиакомпании Utair. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

Птица попала в двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 сентября. В связи с этим были задержаны рейсы до Тюмени и Уфы.

"Следователями уральского СУ на транспорте СК РФ опрашиваются представители аэропорта, авиакомпании Utair, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, самолет был заменен на резервный борт, который прилетел в Нижневартовск из Сургута. Пассажиры доставлены к месту назначения.