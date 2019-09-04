Туман стал помехой для посадки шести самолетов в аэропорту Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Густой туман не позволил шести самолетам приземлиться в аэропорту Челябинска в ночь на среду и утром. Сейчас обстановка нормализовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, видимость в Челябинске составила 500 - 1000 м. В селе Бродокалмак, рядом с которым расположен аэропорт, 50 - 100 м.

"В ночь на среду и утром в среду наблюдался туман. Из-за него не смогли принять шесть бортов. Один борт пока до сих пор в Уфе, три - в Екатеринбурге. Два прямо сейчас заходят на посадку. Ситуация нормализовалась, тумана нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы министерства экологии Челябинской области, туман наблюдался сразу в нескольких районах региона. "Сегодня мы наблюдаем такое природное явление как сплошной туман. Видимость в густом тумане очень ограничена и часто не превышает 50 метров... <…> С предприятиями ведется разъяснительная работа с целью снижения выбросов в данный период", - цитирует пресс-служба начальника управления экологического просвещения министерства Виталия Безрукова.

По данным властей региона, превышения уровня ПДК в воздухе пока не выявлено.

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