Специалисты РЭБ создали радиолокационный купол для защиты от дронов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) провели специальные учения по противодействию различным беспилотным летательным аппаратам на полигонах в Свердловской и Челябинской областях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Военнослужащие отработали задачи по блокированию популярных частот радиоканалов, используемых при управлении разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, специалисты полностью подавили сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации, создав невидимый купол безопасности. По результатам учений выработана единая методика противодействию всем типам БПЛА", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что учения проводились 2-4 сентября на воинских объектах и полигонах. "В учении приняло участие около 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники, в том числе комплексы РЭБ "Борисоглебск-2", "Красуха-4", "Лесочек", - добавили в округе.