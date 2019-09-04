Студентов УрФУ привлекут к работе в инновационном центре "Татищев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) привлечет к реализации проектов в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Татищев" студентов, задействованных в проектном обучение. Об этом ТАСС сообщил первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов.

"Миссия нашего университета состоит в том, чтобы разработки научного центра как можно быстрее появлялись в экономике, и чтобы наши студенты участвовали в их создании. Поэтому мы будем привлекать студентов Уральского федерального университета для реализации проектов инновационного научно-технологического центра", - рассказал Кортов.

По словам проректора УрФУ, в научном центре будут развивать новые производственные технологии, в частности упор будет сделан на цифровые промышленные технологии, новые материалы и энергетику. Заявителем проекта "Татищев" выступает Уральский федеральный университет совместно с правительством региона, но именно студенты из технических и естественнонаучных институтов напрямую смогут участвовать в реализации проектов на предприятиях.

"Для этого в университете создана специальная модель образовательного процесса, которая называется проектное обучение. В рамках этой модели до 50% учебного времени студентов отводится на реализацию исследовательского или инженерного проекта", - пояснил Кортов.