На Урале возбудили дело после ликвидации подпольного цеха по производству коньяка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после ликвидации подпольного коньячного цеха в селе Малобрусянское в Свердловской области. В ходе спецоперации было задержано восемь человек, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"По факту ликвидации подпольного цеха сотрудниками ФСБ и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации". Оперативные мероприятия осуществлялись при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В результате успешно проведенной спецоперации сыщики задержали восемь человек", - сказал он.

По словам Горелых, цех находился в подвале строящегося дома. "Из незаконного оборота представителями МВД изъяты в большом количестве готовые к реализации контрафактные партии водки и коньяка различных наименований. Ориентировочная сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей. В настоящее время органы внутренних дел устанавливают, кто является организатором злачной точки, и в какие торговые заведения поставлялся уральский суррогат", - добавил он.