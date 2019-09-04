Прокуратура обжаловала решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда первой инстанции о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Апелляционное представление на постановление Советского районного суда направлено в Челябинский областной суд для пересмотра в порядке апелляции. <…> Прокурор просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору", - говорится в сообщении.

Советский районный суд Челябинска 26 августа вынес постановление, которым прекратил уголовное дело в отношении Давыдова, назначил ему судебный штраф в 40 тыс. рублей.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.