Прокуратура обжаловала решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда первой инстанции о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
- Суд в Челябинске прекратил производство по делу бывшего сити-менеджера Давыдова
- Суд в Челябинске повторно рассмотрит уголовное дело бывшего сити-менеджера Давыдова
- Дело экс-главы Челябинска Давыдова направлено в Верховный суд
- Суд в Челябинске прекратил дело в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова
"Апелляционное представление на постановление Советского районного суда направлено в Челябинский областной суд для пересмотра в порядке апелляции. <…> Прокурор просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору", - говорится в сообщении.
Советский районный суд Челябинска 26 августа вынес постановление, которым прекратил уголовное дело в отношении Давыдова, назначил ему судебный штраф в 40 тыс. рублей.
Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения.
Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.