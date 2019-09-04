Комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила изменения процедуры опроса по ситуации с храмом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью гордумы Екатеринбурга одобрила изменения, касающиеся проведения процедуры опроса жителей города после ситуации со строительством собора Святой Екатерины. Депутаты планируют окончательно рассмотреть нововведения на заседании 10 сентября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского парламента.

"Комиссия изменения одобрила, они вынесены для обсуждения гордумой на заседании 10 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Председатель комиссии Алексей Вихарев на своей странице в Facebook написал, что изменения готовятся к опросу по месту строительства собора Святой Екатерины в городе.

"Предлагается расширить формы проведения опроса за счет его проведения в специально отведенных для этого местах, а не только путем обхода квартир и домов волонтерами, как это предполагается сейчас. Разрешить включение в опросный лист нескольких вопросов или вопросов с альтернативными вариантами выбора. Обеспечить проведение опроса без предварительного составления списка участников, что позволит исключить обработку персональных данных граждан на этапе подготовки опроса (аналогия с тайным голосованием на выборах)", - отметил он.

О ситуации

В конце июня рабочая группа по определению места под строительство храма, сформированная при гордуме, определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.

Рабочая группа 3 сентября исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа под возможное возведение собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.