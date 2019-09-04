Верховный суд утвердил приговор по делу о беспорядках в колонии Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Верховный Суд РФ утвердил приговор Челябинского областного суда от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в ИК-6 города Копейска. Об этом в среду сообщает пресс-служба облсуда.

"Всего было осуждено 17 человек: 16 из них было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет восьми месяцев до пяти лет в колониях особого, строгого и общего режима. Одному - в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу", - уточняется в сообщении.

Челябинский областной суд 13 апреля 2018 года признал 17 фигурантов уголовного дела о беспорядках среди заключенных в колонии № 6 города Копейска виновными. В зависимости от степени вины каждому из них назначено наказание от условного до лишения свободы сроком от трех до четырех лет.

Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН.