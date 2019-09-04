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Дело против экс-помощника полпреда президента в УФО

Обвиняемому в госизмене экс-помощнику полпреда в УФО продлили арест

Александр Воробьев останется под стражей до декабря

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене экс-помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев останется под арестом до декабря, сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

"Постановлением суда продлен срок содержания под стражей Воробьеву Александру Владимировичу на три месяца и одни сутки, то есть до 5 декабря", - сказала она.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Воробьев был задержан 4 июля по подозрению в совершении государственной измены и арестован. Содержится в СИЗО "Лефортово".

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Воробьев в июле 2018 года был назначен помощником полпреда в УрФО. 12 июля источник ТАСС сообщал, что он уволен с этой должности. Суть предъявленных обвинений бывшему чиновнику не раскрывается, материалы его уголовного дела имеют гриф "секретно".

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