Челябинские предприятия приняли дополнительные меры по снижению выбросов из-за тумана

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области провело встречу с представителями промышленных предприятий, которые рассказали о снижении выбросов в атмосферу в связи с туманом в регионе, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Предприятия отчитались по дополнительным мероприятиям, которые проводят в текущей ситуации. Так, Ирина Марченко, заместитель главного инженера по охране труда, экологии и промышленной безопасности ПАО "Фортум" сообщила, что предприятие остановило работу на угле ТЭЦ-2. В свою очередь начальник отдела экологического надзора АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" Владимир Серегин отметил, что завод дополнительно остановил работу четырех плавильных агрегатов. В ближайшее время дополнительные мероприятия по контролю загрязняющих веществ проведут Челябинский цинковый завод и Группа компаний "Мечел", - говорится в сообщении.

Глава Минэкологии региона Сергей Лихачев отметил, что условия, способствующие возникновению туманов, продержатся до конца сентября. "Поэтому даже в периоды отсутствия неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны принимать ситуацию к сведению и снижать выбросы. Если понимания в этом вопросе не будет и контрольно-надзорные мероприятия выявят нарушения природоохранного законодательства, мы будем добиваться для нарушителей наказания вплоть до приостановки деятельности. Сейчас в области реализуются комплексные планы федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", и региональные предприятия обязаны взять курс на экологичное производство", - приводит пресс-служба слова Лихачева.

По данным пресс-службы министерства, туман наблюдался сразу в нескольких районах региона, превышения уровня ПДК в воздухе пока не выявлено.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).