Силовики задержали двух подростков, планировавших нападение на школу на Урале 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые планировали совершить нападение на одну из школ в городе Кушве в Свердловской области 1 сентября. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Двое подростков готовили нападение в День знаний на одну из школ. Нападение было предотвращено, так как была вскрыта переписка в социальных сетях. Там они обсуждали план захвата, искали оружие. Несовершеннолетние задержаны, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц", - сказал он.

Как отметил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, аппарат омбудсмена после проведения необходимых следственных мероприятий изучит, какая психологическая работа проводилась с подростками. "Градус агрессии увеличивается в школах, происходит травля. Но после трагических событий, которые происходили, например, в Керчи, мы научились предотвращать подобные инциденты. Это совместная работа, в том числе и педагогов", - сказал он.