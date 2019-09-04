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Суд приговорил к девяти годам колонии водителя, въехавшего в группу людей на Урале

В результате инцидента 24 июня 2018 года пострадали две женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полевской городской суд (Свердловская область) вынес приговор водителю, который 24 июня 2018 года въехал в группу людей в одном из дворов Полевского. Как сообщила в среду журналистам пресс-служба суда, водитель отправится в колонию на девять лет.

"Окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Инцидент произошел 24 июня 2018 года во дворе одного из домов в городе Полевской. В результате наезда автомобиля на группу людей в больницу с места ДТП были доставлены две женщины. Они выжили, но одной пришлось перенести тяжелую операцию.

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