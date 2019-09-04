Фестиваль танца и музыки в Таиланде откроют выступлением Уральского театра оперы и балета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Бангкокский международный фестиваль танца и музыки откроется в столице Таиланда оперой "Турандот" в исполнении артистов Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Об этом сообщил в среду директор театра Андрей Шишкин на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, посвященной новому театральному сезону.

"9 сентября коллектив [театра] улетает на гастроли в Бангкок. Там мы 11 сентября открываем XXI международный Бангокский фестиваль музыки и танца нашей оперой "Турандот". А 13 сентября мы представим на фестивале оперу "Русалка", - сказал Шишкин.

По его словам, на гастроли выезжают 160 артистов театра. "Это очень ответственное мероприятие. Традиционно церемонию открытия фестиваля посетит королевская семья", - добавил директор театра.

Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета в прошлом сентябре открыли Бангкокский фестиваль танца и музыки балетом "Катя и принц Сиама". Премьера балета в Бангкоке собрала полный зал Таиландского культурного центра. Среди зрителей были члены королевской семьи, российские и иностранные дипломаты, а также известные таиландские деятели культуры и искусства.