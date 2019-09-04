Свердловская музкомедия планирует выступит во Франции на "Русских сезонах" в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии может выступить во Франции на фестивале "Русские сезоны" в 2020 году. Об этом заявила в среду министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, посвященной началу театрального сезона в регионе.

"Сегодня обсуждается вопрос о включении мюзикла "Екатерина Великая" для участия в "Русских сезонах" в 2020 году во Франции. Мы наблюдаем большой интерес публики именно к этой постановке", - сказала Учайкина.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии в мае показал мюзикл "Екатерина Великая - музыкальные хроники времен империи" в Театре на площади Потсдамер плац. Мюзикл был представлен ранее в столице ФРГ в рамках масштабного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. "На "Русских сезонах" в Германии выступление артистов Свердловского театра музыкальной комедии имело ошеломительный успех", - добавила министр культуры.

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как сообщал руководитель фестиваля Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили девять миллионов человек. В этом году "Русские сезоны" проходят в Германии, в следующем будут организованы во Франции.