Уральский федеральный университет планирует создать передовую инженерную школу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новая концепция инженерного образования, основанная на подготовке реальных проектов в процессе обучения, появится в Уральском федеральном университете. Об этом на сессии "Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы" Восточного экономического форума сообщил проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер, презентуя проект новой инженерной школы Ural Advanced Engineering School.

"В чем [заключается] модель: многие университеты сейчас идут этим путем, мы сосредоточились на инженерной подготовке, и мы вынуждены сразу проектировать ее как экосистему, потому что на наш взгляд нельзя ориентироваться на нескольких пусть и очень надежных партнеров, нужно вовлекать и стартапы, и небольшие компании. В результате до 50% [образовательного] контента становится не контентом университета, а контентом сторонних программ", - сказал Сандлер.

Как отметил в своем выступлении Сандлер, в подобных школах формируется новый формат образовательных программ. УрФУ планирует сосредоточить работу школы на проектном обучении, когда учебные проекты вытесняются реальными. Школа займется системной инженерией, интеллектуальными энергетическими системами, материаловедением и технологиями обработки материалов, интеллектуальными и производственными системами. Новая система затронет студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, пояснили ТАСС в пресс-службе вуза.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.