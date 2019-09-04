В Челябинской области уволили хирурга медсанчасти, заявившего о неадекватной зарплате

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство медсанчасти закрытого города Трехгорного в Челябинской области уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина, который публично заявил о несоответствии оплаты труда нагрузке.

"Скорее всего, мое увольнение произошло в связи с тем, что публичный разговор о несоответствии нагрузки и оплаты труда получил широкую огласку в средствах массовой информации. Народ не любит публичности", - сообщил Редькин в среду ТАСС.

По его словам, 16 августа он подал руководству медсанчасти заявление об увольнении по собственному желанию с 30 августа. После этого состоялось публичное обсуждение проблемы с участием чиновников, депутатов, руководства и врачей, которое получило широкое освещение в СМИ. "На заседании обещали решить проблему, я, в свою очередь, пообещал не увольняться, но на следующий день забрать заявление об увольнении не смог, так как уезжал. Существовала устная договоренность, что я не увольняюсь. В понедельник вышел на работу, где узнал, что приказ об увольнении подписан, так как я не забрал заявление", - пояснил врач.

Суть претензий хирурга сводится к тому, что чем больше сотрудник медсанчасти работает, тем меньше он получает доплат к своему окладу. "Мы работаем не для того, чтобы заработать себе деньги, а потому что просто работать некому. Но когда человек работает за одного, он получает оклад и все доплаты в полном объеме. А когда он начинает работать за двоих, то за второго сотрудника получает уже заработную плату в урезанном виде. Отсюда и возникла просьба доплатить", - пояснил он.

Редькин на две с половиной ставки работал примерно последние три года. Всего в медсанчасти отработал 21 год, из которых 12 лет был заведующим отделения.

Комментарием руководства медсанчасти ТАСС не располагает.

29 августа Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло массовое увольнение хирургов в медсанчасти.