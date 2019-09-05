У пансионата в Тюмени, где ветерана похоронили в мешке, были средства на ритуальные услуги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. Прокуратура завершила проверку пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени, в котором труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете. Средства на необходимые ритуальные услуги в учреждении имелись, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Несмотря на наличие у пансионата денежных средств для оказания ритуальных услуг, вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ветеран умерла 25 июля 2019 года. Свидетельство о смерти было оформлено сотрудником пансионата только спустя три дня. "В связи с тем, что в ходе проверки подтвердился факт ненадлежащей организации захоронения ветерана, прокуратурой Ленинского округа Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона в адрес руководства пансионата для ветеранов войны и труда", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что умершую 91-летнюю женщину похоронили в полиэтиленовом мешке, а до этого тело пролежало неделю.

19 августа пресс-секретарь департамента социального развития Лариса Спицына сообщала ТАСС, что директор пансионата получил выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и был уволен.

Пансионат для ветеранов войны и труда находится в Тюмени, в нем оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, пострадавшим от политических репрессий. По данным сайта учреждения, на данный момент в нем проживает более 100 человек.