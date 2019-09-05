На ВЭФ подписано соглашение о строительстве нового терминала аэропорта Нового Уренгоя

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), Газпромбанк и ООО "Уренгойаэроинвест" подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о финансировании строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), сообщила в четверг пресс-служба ФРДВ.

"Кредитные средства будут предоставлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью порядка 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Пропускная способность терминала составит 840 пассажиров в час и 1,5 млн пассажиров в год. Также будет проведена полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, построен новый перрон. Общая стоимость проекта превышает 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пассажирский терминал в аэропорту Нового Уренгоя - первый арктический проект ФРДВ. Строительство начнется уже в этом году, завершить его планируется до конца 2021 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.