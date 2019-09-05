Общественные наблюдатели проконтролируют все избирательные участки в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от общественных палат будут работать на всех избирательных участках в Челябинской области, где 8 сентября будут проходить выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель регионального избиркома Сергей Обертас.

"В Челябинской области всего будут работать на [избирательных] участках более 3 тыс. общественных наблюдателей. Планируется закрыть 100% участковых избирательных комиссий. Соответствующий образовательный вебинар мы провели, методички распространили. Мы полагаем, что эта группа общественных наблюдателей хорошо проконсультирована и нормально себя покажет в день выборов. Мы взяли полностью федеральную норму: Общественная палата РФ, общественные палаты региона, кроме того, местные. По сути, это гражданские активисты", - сказал он.

Также в Челябинскую область для наблюдения за выборами приедет член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский. "Доступ ему на любой участок организуем без проблем. Будем рады встретить. Члены совета по всей стране наблюдают за выборами", - добавил Обертас.

По данным облизбиркома, всего в Челябинской области будет работать 2296 избирательных участков (вместе с временными). Видеонаблюдение будет организовано в том же объеме, что и на выборах президента РФ в 2018 году: 1250 участков (54% участков, к которым относится 81% избирателей), а также 100% территориальных избирательных комиссий. На 1 июля 2019 года в регионе зарегистрировано 2 млн 636 тыс. избирателей.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. В них будут участвовать пять кандидатов: Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила", Сергей Смышляев от партии "Родина", Виталий Пашин от ЛДПР, Константин Нациевский от КПРФ и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Текслера.