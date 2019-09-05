Заявки на гражданство РФ в Свердловской области подадут в 2019 году более 500 украинцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области ожидает, что до конца 2019 года более 500 находящихся в регионе граждан Украины обратятся за российским гражданством. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник управления Ольга Петрова.

"Мы ожидаем, что в этом году не меньше 500 человек обратятся к нам, активность возросла с июня, у нас уже 223 человека (граждан Украины - прим. ТАСС) российское гражданство получили", - сказала она.

Петрова отметила, что ведомство принимает заявки и от обладателей паспортов Луганской и Донецкой Народных Республик. Указ, упрощающий получение российского гражданства жителями ДНР и ЛНР, ранее подписал президент РФ.

"К нам приходят с паспортами ДНР и ЛНР, мы с ними работаем так же, как и с лицами, которые имеют паспорта Украины. Для нас никакой разницы нет", - рассказала она, уточнив, что в настоящее время в Свердловской области в различном статусе постоянно проживают более трех тысяч граждан Украины.

Начальник управления добавила, что в 2019 году в Свердловской области гражданство России получили более пяти тысяч человек. Чаще всего за гражданством обращались приезжие из Казахстана, на втором месте - мигранты из Таджикистана, на третье место в этом году впервые вышла Украина.