"Императорский маршрут" вошел в турпроект для школьников в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Школьники Свердловской области получат возможность организованно посещать экскурсии по новым 33 маршрутам, вошедшим в проект "Урал для школы". В их число вошел и "Императорский маршрут", направленный на изучение событий из жизни царской семьи Дома Романовых, сообщила директор регионального центра развития туризма Эльмира Туканова на презентации обновленного проекта в четверг.

"В первую очередь мы обновили все данные по 33 маршрутам, которые были разработаны в 2014 году. 33 новых маршрута, которые появились в каталоге [в этом году], - не только для школьников из Екатеринбурга. Здесь есть маршруты из Нижнего Тагила, Невьянска, Каменск-Уральского, других городов Свердловской области. <…> Во-первых, мы включили "Императорский маршрут". В двух вариантах - однодневной экскурсионной поездки или поездки двухдневной с включением города Алапаевск", - сказала Туканова.

Во время поездки школьники смогут посетить такие достопримечательности, как возведенный на месте расстрела царской семьи Храм-Памятник на Крови в Екатеринбурге или музей "Напольная школа в Алапаевске", в здании которой представители Дома Романовых и их сподвижники в 1918 г. ожидали своей участи. "Поскольку маршрут уже апробирован на взрослых группах, немного изменив текстовку экскурсии и адаптировав под этот возраст, его вполне можно предлагать детям, поскольку в рамках образовательной программы эта тема входит в учебники по истории у старшеклассников", - пояснила Туканова.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект "Урал для школы" реализуется в регионе с 2015 года, за это время экскурсии посетило около 85 тыс. школьников. С обновлением старых и созданием новых маршрутов авторы проекта рассчитывают привлечь еще больше детей, в том числе из других уральских регионов.

"Мы сейчас с коллегами обсуждаем возможность, с одной стороны, обмениваться группами, а с другой - возможности складывания межрегиональных маршрутов по определенной теме, допустим, индустриальному туризму", - отметила Казакова.