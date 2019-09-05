Суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши завода в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение о возобновлении рассмотрения дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ЗиКа. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург". По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена", - говорится в сообщении.

Кровля на площади около 800 кв. метров обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Начата прокурорская проверка для оценки соблюдения требований законодательства об охране труда.

На заводе имени Калинина производят военную технику, в частности, пуско-заряжающую установку 9А84МЭ из состава ЗРС "Антей-2500", пуско-заряжающую установку 9А316Э - средство ЗРК средней дальности "БУК-М2Э". Завод входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".