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Суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши завода в Екатеринбурге

В ноябре 2016 года в результате ЧП на ЗиКе погибли четыре человека
Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-спасательных работ на месте частичного обрушения кровли на заводе им. Калинина, 9 ноября 2016 года ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС
Описание
Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-спасательных работ на месте частичного обрушения кровли на заводе им. Калинина, 9 ноября 2016 года
© ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение о возобновлении рассмотрения дела об обрушении кровли на заводе им. Калинина, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.

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"Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ЗиКа. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург". По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена", - говорится в сообщении.

Кровля на площади около 800 кв. метров обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Начата прокурорская проверка для оценки соблюдения требований законодательства об охране труда.

На заводе имени Калинина производят военную технику, в частности, пуско-заряжающую установку 9А84МЭ из состава ЗРС "Антей-2500", пуско-заряжающую установку 9А316Э - средство ЗРК средней дальности "БУК-М2Э". Завод входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

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