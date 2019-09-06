В Челябинске возбудили дело о незаконной передаче в аренду подземных переходов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили в отношении чиновников Челябинска уголовное дело о незаконной передаче в аренду коммерческой структуре подземных переходов, расположенных под центральной площадью. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пешеходные переходы под площадью Революции были с нарушением закона переданы челябинскими чиновниками в аренду фирме "Лоция" в апреле 2018 года. Она сдавала арендуемые площади владельцам киосков в субаренду и получала с этого доход. В результате ранее сдававшее переходы в аренду учреждение "Горсад им. А. С. Пушкина" лишилось 7,4 млн рублей дохода.

"На основании постановления прокуратуры Челябинской области Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи юридическому лицу в аренду принадлежащих муниципалитету подземных переходов па площади Революции в Челябинске. <...> Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Челябинска и МАУ "Горсад им. А. С. Пушкина", - говорится в сообщении.

Санкция части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), по которой возбуждено дело, предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.