В аэропорту Челябинска возобновилась посадка самолетов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Посадка и взлет самолетов возобновились в челябинском аэропорту, где в пятницу утром из-за тумана не смогли приземлиться воздушные суда из Санкт-Петербурга и Симферополя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Туман рассеялся. Посадка и взлет идут в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

В пятницу утром самолет Boeing-735 авиакомпании Smartavia, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Челябинск (AUL527), не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и совершил посадку в Уфе. Кроме того, не смог совершить посадку самолет из Симферополя, он тоже приземлился в Уфе. Помимо этого, был задержан авиарейс из Челябинска в Минводы.