Вылет самолетов и вертолетов из Салехарда приостановлен из-за тумана

ТАСС, 6 сентября. Вылет пяти авиарейсов из аэропорта Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержан утром в пятницу из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"По метеоусловиям (туман) задерживаются рейсы на вылет - три самолета, два вертолета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рейс в Москву перенесен на 11:30 (09:30 мск), в Тюмень на 13:20 (11:20 мск), в Новый Уренгой на 12:30 (10:30 мск). Вылет вертолетов в ямальские села Яр-Сале и Салемал планируется до 11:00 (09:00 мск).

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, также утром из-за тумана была приостановлена работа паромной переправы через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. На данный момент движение паромов возобновлено.