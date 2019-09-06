Старейший театр России привез из Ярославля в Челябинск комедию "Золотой теленок"

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) привез на гастроли в Челябинск комедию "Золотой теленок", которая была превращена на сцене в театральное шоу, сравнимое с бразильским карнавалом со множеством музыкальных номеров, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Министерства культуры Челябинской области.

"С 6 по 9 сентября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова проходят гастроли старейшего театра страны - Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. <…> Всего будет показано четыре постановки. В их числе комедия "Золотой теленок" режиссера Василия Сенина. Знаменитый роман Ильфа и Петрова превращен на сцене в театральное шоу, сравнимое с бразильским карнавалом с множеством музыкальных номеров. На зрителей обрушится шквал музыки, танца, мюзикла, беготни, света и мрака, красоты, иронии, смеха, грусти, ужаса", - говорится в сообщении.

Кроме этого, зрители увидят постановки режиссера Евгения Марчелли: фарс с привкусом черного юмора "Цианистый калий… С молоком или без?", психический детектив с элементами комедии "Восемь любящих женщин", а также спектакль в жанре сказки "Чудеса на Змеином болоте" режиссеров Евгения Марчелли и Валерия Кириллова. Гастроли проходят в рамках федеральной программы "Большие гастроли 2019".

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле основан в 1750 году. Назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр - постоянный участник международных фестивалей и конкурсов, обладатель множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.