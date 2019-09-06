СГК планирует закрыть сделку по покупке Рефтинской ГРЭС до конца 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сделка по покупке Сибирской генерирующей компанией (СГК, входит в СУЭК) Рефтинской ГРЭС в Свердловской области у "Энел Россия" по плану будет закрыта до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

"Мы находимся сейчас в процессе закрытия сделки по приобретению крупнейшей угольной станции в стране, Рефтинской ГРЭС. Надеемся, что до конца года эту сделку сможем завершить", - сказал он.

"Энел Россия" 20 июня сообщила о подписании договора о продаже дочерней компании СГК - "Кузбассэнерго" - Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС. В июле предстоящую сделку одобрили акционеры "Энел Россия" на внеочередном собрании, 1 августа ФАС также сообщила, что одобрила сделку, но с предписанием для "Кузбассэнерго" не допустить роста цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Первый транш за Рефтинскую ГРЭС в размере 2 млрд рублей СГК выплатила в августе 2019 года.

Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рашевский отметил, что компании "было бы логично" иметь в своем портфеле активов именно угольные станции с учетом вертикально-интегрированной модели компании. На вопрос о том, планирует ли компания еще приобретения, Рашевский не ответил.

"Мы сообщим, когда дойдем до какой-то стадии, предполагающей возможность объявлять", - сказал он.

Программа модернизации

Рашевский отметил, что СГК планирует модернизировать станции компании в рамках утвержденной в этом году программы модернизации энергомощностей, что также повысит экологичность угольных станций СГК.

"Мы намерены активно в нем (процессе инвестиции в модернизацию тепловой энергетики) участвовать и уже сформировали портфель проектов в Красноярском крае, в Кемеровской области, в Алтайском крае", - уточнил он.