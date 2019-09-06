УФАС на Ямале возбудило дело в связи с рекламой кальяна для школьников ко Дню знаний

ТАСС, 6 сентября. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудило дело о нарушении закона "О рекламе" после публикации заведением в Новом Уренгое предложения бесплатного кальяна в День знаний. Об этом сообщила в пятницу ТАСС главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы УФАС по ЯНАО Анастасия Матросова.

"В Instsgram заведения была размещена реклама, приуроченная к 1 сентября, о том, что школьникам кальян - бесплатно. На изображении были нарисованы дети и силуэт кальяна. В соответствии с федеральным законом "О рекламе" вообще рекламировать табак и табачные изделия запрещено. На основании этого мы возбудили дело по признакам нарушения п. 8 ст. 7 ("Товары, реклама которых не допускается")", - сказала Матросова.

По ее словам, на данный момент пост удален. Дело будет рассмотрено на заседании специальной комиссии.