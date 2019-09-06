В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в пакете

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

ТАСС, 6 сентября. Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похорон в полиэтиленовом пакете труженицы тыла, которая умерла в пансионате для ветеранов войны и труда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

5 сентября пресс-служба областной прокуратуры сообщила о завершении проверки по факту инцидента. По данным прокуратуры, ветеран умерла 25 июля 2019 года. Свидетельство о смерти было оформлено сотрудником пансионата только спустя три дня, несмотря на наличие у пансионата денежных средств для оказания необходимых ритуальных услуг, женщина была погребена в черном мешке.

19 августа пресс-секретарь департамента социального развития Лариса Спицына сообщала ТАСС, что директор пансионата получил выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и был уволен.

Пансионат для ветеранов войны и труда находится в Тюмени, в нем оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, пострадавшим от политических репрессий. По данным сайта учреждения, на данный момент в нем проживает более 100 человек.