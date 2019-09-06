Екатеринбургский театр оперы и балета откроет новый сезон премьерой "Риголетто"

"Моя задача как режиссера - в любом случае сделать постановку отличной от других, сколько бы их не ставилось в том или ином театре. <…> Я изначально просил нашего художника делать монохромную историю, чтобы за красивостью не ушла драматургия, поэтому это максимально монохромная, холодная и выдержанная в цветовом решении история", - сказал Франдетти.

По сюжету шут Риголетто возвращается из Дома прощаний после кремации своей дочери. Он вспоминает события прошедшего месяца, которые привели к трагедии. По словам режиссера, для него "Риголлето" - это история о взаимоотношениях взрослого человека и его ребенка, а основной задачей для него было вывести на первый план героев и их проблемы.

Подготовка, по словам дирижера-постановщика Константина Чудовского, началась еще в марте, тогда состоялись первые уроки с солистами. "В этот раз мы обошлись собственными силами, всегда есть простой прием - пригласить какую-нибудь звезду, а мы пригласили знаменитого маэстро и вырастили своих [звезд] за это время", - сказал он.

Научить русских петь по-итальянски несложно, сказал в беседе с журналистами педагог-репетитор по вокалу и итальянскому языку Массимилиано Булло. "Русский язык, как и итальянский, подразумевает плавную связь одной ноты с другой. С русскими не возникло проблем по поводу выражения эмоций, потому что русские такие же открытые и экспрессивные люди, как и итальянцы", - поделился Булло.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений, которые не раз становились номинантами премии "Золотая маска". География гастролей труппы включает 30 стран, от Франции до Австралии.