В Свердловской области для школьников запущен проект "Наша победа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Проект "Наша победа" по ознакомлению школьников и студентов с жизнью в годы Великой Отечественной войны запущен в Свердловской области. Его запуск приурочен к объявлению 2020 года Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы, сообщила в пятницу ТАСС советник министра образования и молодежной политики Свердловской области по патриотическому воспитанию Клавдия Лузина.

"Мы запустили в Свердловской области проект "Наша победа". Его цель - показать не просто жизнь солдата в окопах, а что у каждого была своя война, у маленького ребенка, у подростка, у матери. Например, есть программа "Родники" (конкурс по благоустройству родников в свердловских населенных пунктах - прим. ТАСС). Почему бы не сделать в каждом населенном пункте "Родник памяти", где говорить не просто о том, кто из жителей погиб, а вообще об истории данного пункта в годы войны, как жило население, чем люди занималось, как работали, чем питались", - сказала Лузина.

По ее словам, теме Великой Отечественной войны планируется посвящать и другие мероприятия для школьников и студентов. Например, ежегодный студенческий бал для учащихся техникумов и колледжей. "Он пройдет под вальсы того времени. Это поможет ребятам изучить, какие вальсы в то время были написаны, как они звучали. Мы хотим погрузить их в то время и показать, что в то страшное время люди тоже умели радоваться", - добавила собеседница агентства.

Она добавила, что проект начался с семинаров и курсов повышения квалификации педагогов, а завершится он в декабре 2020 года большой научно-практической конференцией в Екатеринбурге. Таким образом планируется охватить все школы, техникумы и колледжи области.