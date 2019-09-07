Самый продолжительный из регулярных крестных ходов в России начался на Урале

ТАСС, 7 сентября. Православные христиане из разных регионов России в субботу утром в Екатеринбурге начали Симеоновский крестный ход - молитвенное шествие, которое является самым продолжительным из числа регулярных в стране, сообщил ТАСС организатор крестного хода Олег Морозов.

"В этом году мы ждем, что к крестному ходу по пути его следования присоединятся примерно 400 человек. Пока идут около 200. Из них порядка 100 намерены пройти весь путь, другие 100 идут до Уралмаша и Балтыма. Люди приехали из десятков регионов нашей страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Челябинской области, Сибири. Это православные христиане, которые хотят сделать что-то большее, чем просто "сходить в храм". Они идут крестным ходом на праздник праведного Симеона в Верхотурье", - сказал собеседник агентства.

В этом году Симеоновский крестный ход впервые проходит сразу под двумя иконами: Святого Симеона Верхотурского и Святой великомученицы Екатерины. Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, это связано с тем, что по архивным фотографиям восстановлена традиция 1914 года.

"Во-первых, когда мы идем крестным ходом, мы несем свой крест по нашей родной земле, тем самым ее освящаем. Мы восстанавливаем исторические традиции наших предков. Во-вторых, мы можем "смоделировать" тот путь, который нам предстоит в Царствие небесное. Когда мы приходим в Верхотурье, заканчивая крестный ход, нас наполняют радость и ликование, которые невозможно сравнить ни с чем. Крестный ход идет в точности по тому маршруту, по которому шли 105 лет назад предки по несуществующему ныне Старому верхотурскому тракту. Мы эту дорогу отыскали, восстановили возможность по ней пройти", - рассказал ТАСС Морозов.

По данным Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход - самый продолжительный из всех регулярных крестных ходов в Российской Федерации. Его протяженность составляет 370 километров, которые проходят за 19 дней. Крестный ход согласован со всеми властями, сопровождается сотрудниками полиции. Проходит по маршруту: Екатеринбург - Верхняя Пышма - Балтым - Мостовское - Колташи - Липовское - Глинское - Деево - Арамашево - Коптелово - Алапаевск - Верхняя Синячиха - Бубчиково - Мугай - Махнево - Меркушино - Усть-Салда - Красногорское - Верхотурье. Предыдущий крестный ход состоялся в 2015 году, объединив 300 участников.