Текслер сообщил, что структура правительства Челябинской области будет изменена

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Структура правительства Челябинской области и часть его кадрового состава будут изменены после инаугурации губернатора региона. Об этом сообщил в понедельник журналистам действующий врио главы области Алексей Текслер, который после выборов и обработки 100% протоколов набрал 69,31% голосов.

"Что касается правительства Челябинской области, то полномочия врио прекратятся после инаугурации. Будут изменения и структуры правительства, и отдельные кадровые решения. Что касается муниципалитетов, то будут меняться и некоторые главы. После инаугурации объявлю о фигуре нового сенатора", - сказал Текслер.

Он добавил, что основные задачаи, на которых необходимо сосредоточиться, лежат в сфере здравоохранения, ЖКХ, дорог, газификации и благоустройства.

На своей официальной странице в Instagram Текслер также поблагодарил избирателей. "Спасибо вам за поддержку, для меня это очень важно. Обещаю также активно работать и решать насущные проблемы Челябинской области. Отдельное спасибо всем тем, кто наказами, ежедневными поручениями, комментариями в Instagram помогал формировать повестку", - отметил он.

В единый день голосования, 8 сентября, в Челябинской области проходили выборы губернатора. За пост главы региона боролись пять человек.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта был назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.