Челябинский облизбирком официально объявил о победе Текслера на выборах губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Челябинской области на заседании в понедельник официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер, за которого проголосовали 69,31% избирателей, сообщил во время заседания председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"Принято единогласно решение признать выборы [губернатора Челябинской области] состоявшимися, считать избранным Алексея Текслера", - сказал председатель.

По данным челябинского облизбикома, после обработки 100% протоколов явка на выборах составила 45,14% (40,09% на губернаторских выборах в 2014 году). Нарушений, способных повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта был назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.