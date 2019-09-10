Врио главы Курганской области назвал основного кандидата в Совфед

КУРГАН, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Курганской области Вадим Шумков, который, по данным обработки 100% протоколов голосования, одержал победу в губернаторской гонке, назвал действующего сенатора Елену Перминову приоритетным кандидатом на кресло в Совете Федерации, сообщил он ТАСС во вторник.

"Подготовка плана ускоренного развития - это, в том числе, ее работа. Работа по Резервному фонду РФ, из которого средства будут поступать в регион в виде дополнительной техники, замены лифтов, ремонта для социальных и муниципальных учреждений, - без малого почти 800 млн рублей. Деньги заходят до конца года - это тоже ее работа. Мы посмотрели человека в деле, она нас устраивает, претензий к ее деятельности пока нет", - объяснил он свое решение.

Врио губернатора региона при регистрации на выборы представил среди кандидатов на место в Совфеде еще одного действующего сенатора от региона - Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора - начальника финансового управления области Константина Ермакова.

План ускоренного развития был сформирован правительством Курганской области совместно с куратором региона первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым.

Самовыдвиженец Шумков по итогам обработки 100% протоколов одержал победу на выборах губернатора Курганской области, набрав 80,86% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7%, третье - кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода (4,70%), замыкает список кандидат ЛДПР Юрий Ярушин (3,33%). Явка избирателей в области составила 42,6%.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом).