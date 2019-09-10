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Военные летчики в Сибири и на Урале получили на вооружение Ми-24

Машины поступили в парк отдельного вертолетного полка под Новосибирском и на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Авиационные полки 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Свердловской областях получили на вооружение четыре вертолета Ми-24П. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Четыре ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Три винтокрылые машины пополнили парк отдельного вертолетного полка в Сибири - под Новосибирском. Один вертолет передан на вооружение бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Ми-24П - глубокая модернизация отечественного вертолета Ми-24. Основу вооружения вертолета составляют двуствольные автоматические пушки калибра 23 миллиметра, размещенные в гондоле под крылом. Машина способна нести на своей внешней подвеске до двух с половиной тонн бомбового вооружения от 50 до 500 килограммов.

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