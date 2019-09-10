Из психоневрологической больницы в Челябинске сбежали два пациента

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция в Челябинске разыскивает двух пациентов, которые сбежали из областной психоневрологической больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по городу.

"Зарегистрировано сообщение о том, что из областной психоневрологической больницы, расположенной в Челябинске, совершили побег два пациента. Проводятся разыскные мероприятия", - сказали в пресс-службе, не уточняя подробности.

По данным источника в правоохранительных органах, оба пациента находились на принудительном лечении. Один из них был ранее судим за кражу, а другой - за грабеж.