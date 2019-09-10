На Урале погиб подросток после падения на него футбольных ворот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти подростка в городе Ивдель Свердловской области после падения на него футбольных ворот вечером 9 сентября. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"На территории бывшего стадиона "Химик", расположенного у одного из домов по улице Маяковского в городе Ивделе, на 14-летнего подростка в ходе игры в футбол упали металлические ворота. В результате произошедшего ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой через непродолжительное время погиб. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ( "Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По данным регионального главка МВД, во время игры с мячом подросток стоял в воротах и подпрыгнул, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего сооружение опрокинулось и придавило мальчика. "На учете в ПДН подросток не состоял, приводов не имел. Его мать (1972 года рождения ранее не судимая) воспитывала ребенка одна", - сказал журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова, по данному происшествию прокуратура города Ивделя проводит проверку. Сотрудники прокуратуры будут выяснять, на балансе какой организации находятся спортивные ворота и стадион, а также кто отвечает за их надлежащую эксплуатацию.