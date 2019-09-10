Детские сады закрылись в Дегтярске из-за аварии на водопроводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Авария на водопроводе произошла в городе Дегтярске Свердловской области, подача воды горожанам ограничена, детские сады города временно закрыты, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"Ограничение подачи воды жителям Дегтярска из-за утечки в трубе, подающей воду из реки Чусовой. К настоящему времени ремонтные работы полностью завершены. На насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей. Подвоз питьевой воды для жителей организован, пребывание детей в детских садах по согласованию с управлением образования отменено, Дегтярская городская больница необходимым запасом воды обеспечена", - говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что не позднее 16:00 (14:00 мск) водоснабжение в городе будет полностью восстановлено.

В Дегтярске проживают около 16 тыс. человек.