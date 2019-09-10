Депутаты Екатеринбурга изменили правила проведения опросов из-за строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании во вторник приняли изменения в положение о порядке проведения опроса горожан, корректировка законодательства понадобилась, чтобы провести в Екатеринбурге опрос по поводу площадки для строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент ТАСС.

"По новым правилам опрос может проводиться не только по месту жительства граждан, но и в пунктах проведения опроса, он может быть анонимным, а конкретные его параметры смогут определять депутаты городской думы", - сообщил депутатам на заседании вице-мэр Екатеринбурга Илья Захаров, представляя проект решения.

До корректировки положения провести общегородской опрос в Екатеринбурге было невозможно - правила предусматривали только возможность голосования на дому (поквартирный обход) и не обеспечивали анонимность голосования. Также депутаты не могли определять его параметры (возможность привлечения наблюдателей, использование участков для голосования, регламент подсчета голосов и т. д.).

Ранее изменения, касающиеся проведения процедуры опроса жителей города после ситуации со строительством собора святой Екатерины, одобрила комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью гордумы Екатеринбурга.

Опрос, касающийся площадок для строительства храма святой Екатерины, планируется провести ориентировочно 12-13 октября.

О ситуации

В конце июня рабочая группа по определению места под строительство храма, сформированная при гордуме, определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма святой Екатерины.

Рабочая группа 3 сентября исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа под возможное возведение собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.